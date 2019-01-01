Маленьких безбилетников перестанут высаживать из петербургского общественного транспорта



В такой ситуации работник должен сообщить диспетчеру, что в транспорте едет юный безбилетник и оставить ребенка в покое. К слову, нововведения касаются всех несовершеннолетних пассажиров, которые пользуются наземным транспортом, говорится в «Фонтанке».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Смольный не исключает возможности повышения цен на проезд в общественном транспорте. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

В такой ситуации работник должен сообщить диспетчеру, что в транспорте едет юный безбилетник и оставить ребенка в покое. К слову, нововведения касаются всех несовершеннолетних пассажиров, которые пользуются наземным транспортом, говорится в «Фонтанке».

Дело в том, что высадка юного пассажира может плачевно закончиться для его здоровья – особенно в холодное время года, когда так легко простудиться и заболеть. Ради безопасности маленьких путешественников комитет по транспорту разработал регламент поведения для кондукторов, которые столкнулись с «зайцем».