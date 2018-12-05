Календари из Китая с жабой Клавой не пропустили на таможне в Кингисеппе



Китайская сторона, как выяснилось, не договаривалась с петербургской организацией о том, что будет использовать ее персонажа в коммерческих целях. Таким образом выходит, что продукция – это контрафакт и ее реализация является незаконной.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Почте России” разрешили списывать пошлину при покупке заграничных товаров автоматически . (Элла Андреева, Gazeta.SPb) Китайская сторона, как выяснилось, не договаривалась с петербургской организацией о том, что будет использовать ее персонажа в коммерческих целях. Таким образом выходит, что продукция – это контрафакт и ее реализация является незаконной.

Известно, что всего на родину отправилось около 10 тысяч экземпляров календарей. Они стали поводом для возбуждения дела об административном нарушении. Дело в том, что права на жабу Клаву принадлежат студии ООО «Студия анимационного кино «Мельница».