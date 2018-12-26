Очевидцы рассказали о полыхающей автомойке на проспекте Энергетиков



Известно, что огонь уже ликвидирован – на его устранение пришлось потратить чуть меньше часа. В операции приняло участие 25 человек. Специалисты говорят, что о пострадавших ничего неизвестно – скорее всего, все остались живы и невредимы. Что именно стало причиной инцидента непонятно, это только предстоит выяснить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что спасатели пытались спасти иномарку в Пушкинском районе, но не успели. Hyundai Solaris сгорел “дотла”. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Рядом с автомойкой находится автопарк – перевозчик тут же начал эвакуировать людей, имея в прошлом горький опыт. Дело в том, что в 2017 году ООО «АТП Барс-2» уже терял транспортные средства из-за пожара у соседей в Сосновом Бору. Сейчас очевидцы рассказывают, что сгорели две «Скании».