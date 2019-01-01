Стало известно о двух пострадавших в результате прорыва трубы в Московском районе



Специалисты, работающие на Московском проспекте, попросили горожан никогда не подходить к кипятку и стараться избегать места коммунальных аварий, так как запросто можно остаться с ожогом. Очевидцы также сообщают, что из-за прорыва трубы два автомобиля провалились в яму. Бригада, устраняющая поломку, планирует закончить к утру среды.



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из-за коммунальной аварии затоплена улица Орджоникидзе . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Специалисты, работающие на Московском проспекте, попросили горожан никогда не подходить к кипятку и стараться избегать места коммунальных аварий, так как запросто можно остаться с ожогом.

Так как прорвало трубу с кипятком, сразу несколько человек получили ожоги. Один из петербуржцев обварил стопу, что случилось с другим – не уточняется. Обоих уже доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.