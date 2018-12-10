Дорожный фонд Ленинградской области получил дополнительные 400 миллионов рублей

Таким образом, бюджет увеличится еще на один миллиард рублей. Все эти деньги будут направлены на благие цели – в планах уже есть несколько объектов, сообщает глава дорожного комитета региона Юрий Запалатский. Так, в Ленинградской области построят развязку с КАД в западном Мурино и осуществят некоторые другие проекты.