Госпитализация с ОРВИ понадобилась более 100 жителям Ленобласти

В региональном управлении Роспотребнадзора озвучили данные о пациентах, которым потребовалась госпитализация в связи с острыми респираторными вирусными инфекциями.





За неделю в Ленинградской области было госпитализировано 107 человек, из них 65 детей. Всего за прошедшую неделю было зарегистрировано 6402 пациент с острыми респираторными вирусными инфекциями, отмечают в ведомстве.





Также сообщается, что первая неделя января была более опасной. На прошедшей неделе заболеваемость гриппом среди детей до двух лет снизилась на 14,6%. Обратные показали у взрослого населения. По сравнению с первой неделей 2019 года заболеваемость у взрослых выросла на 23,4%.