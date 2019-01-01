СКА в овертайме уступил «Нефтехимику» со счетом 2:3





На седьмой минуте первого периода армейцы открыли счет матча. Сергей Плотников броском в касание отправил шайбу в ворота Ежова. Ассистенты — Дацюк и Карпов.





В середине первого игрового отрезка СКА удваивает преимущество в счете. Алексей Бывальцев на скорости вошел в зону «Нефтехимика» и точным броском с острого угла отправил шайбу в ворота соперника. По результативному баллу получили Кузьменко и Гавриков.



Через полторы минуты Нестрашил воспользовался ошибкой Гаврикова в своей зоне и забросил шайбу в ворота Хелльберга.





Первый период закончился со счетом 2:1 в пользу СКА.



На четвертой минуте второго периода «Нефтехимик» сравнивает счет. Автор заброшенной шайбы — Галимов.



На второй перерыв команды ушли со счетом 2:2. Третий период и вовсе оказался безголевым.



Игра перешла в овертайм.





В начале овертайма Алексей Бывальцев был отправлен в штрафной бокс на две минуты за подножку. Армейцы остались в меньшинстве. В формате четыре на три гости реализовали большинство. Автором победной шайбы стал Павел Падакин.



Отметим, что это первое поражение СКА «Нефтехимику» с 2012 года. «Нефтехимик» прервал восьмиматчевую победную серию СКА.



Следующий матч состоится 17 января. СКА в Ледовом сыграет с московским «Динамо».



Матч в цифрах: Броски: 60-52 ; Броски в створ: 28-25 ; Голы: 2-3 ; Вбрасывания: 33-25 ; Блокированные броски: 11-15 ; Силовые приемы: 24-13 ; Время в атаке: 14:41-09:08 ; Штраф: 4-10.





Ранее сообщалось о том, что г лавный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. (Майя Брик,Gazeta.SPb)

СКА проиграл «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.