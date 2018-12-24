В Санкт-Петербурге может закрыться продуктовая сеть «Полушка»



Известно, что пока в северной столице и Ленинградской области продолжают работать 70 магазинов первого бренда, и 26 – второго, говорится в «Фонтанке». Судя по всему, они перестали приносить прибыль своего владельцу.

Сейчас помещения, где размещаются магазины «Полушки» и «Лайма», начинают переписывать на другие компании. Ими активно интересуются «Интерторг» и X5 Retail Group. Теперь в Санкт-Петербурге увеличится количество магазинов «Семья», Spar, «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Специалисты предполагают, что именно им достанутся помещения после того, как их освободят «Полушки» и «Лаймы».