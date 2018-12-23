Дрозденко в прямом эфире ответит на вопросы жителей Ленинградской области



Дрозденко пообещал, что постарается уделить время каждой проблеме, хотя это, конечно, невозможно сделать за час. Известно, что Дрозденко посетит новую телестудию «47-ого канала», которая находится во Всеволожске.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что губернатор Ленинградской области анонсировал прямой эфир в Instagram. Он также сказал, что планирует проводить их на постоянной основе. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Дрозденко пообещал, что постарается уделить время каждой проблеме, хотя это, конечно, невозможно сделать за час. Известно, что Дрозденко посетит новую телестудию «47-ого канала», которая находится во Всеволожске.

Посмотреть трансляцию можно будет по телевизору уже 23 января с четырех до пяти часов. Чтобы задать вопрос, достаточно позвонить по телефону: 8(812)643 16 83 или же написать сообщении в социальной сети телеканала.