Пожар на кухне в жилом доме Выборгского района собрал 12 спасателей

Сообщение о том, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга в одном из домов по улице Ивана Фомина горит жилая квартира поступило в 20:24. Диспетчеру сообщили, что жильцам требуется помощь. Об этом сообщает МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





На место происшествия отправились три единицы техники и 12 спасателей. На месте было установлено, что горит двухкомнатная квартира. В частности, очаг возгорания расположен на кухне жилой квартиры. Огонь распространился на два метра квадратных.





Ликвидировать пожар удалось спустя 20 минут, в 20:46. Сведения о пострадавших не поступали.