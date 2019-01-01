Санавиация в Ленобласти помогла 210 пациентам добраться до медицинских учреждений в 2018 году



Это значит, что намного больше людей смогли вовремя оказаться в больнице. Повысить оперативность удалось благодаря круглосуточной работе диспетчеров, а также сотрудничеству с другими организациями. За 2018 году услугами санавиации воспользовались 210 человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербург доставили мужчину с ожогами из Карелии – ими было поражено 30 процентов поверхности тела . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Это значит, что намного больше людей смогли вовремя оказаться в больнице. Повысить оперативность удалось благодаря круглосуточной работе диспетчеров, а также сотрудничеству с другими организациями. За 2018 году услугами санавиации воспользовались 210 человек.

Чаще всего перемещать по воздуху приходилось людей с травмами и болезнями системы кровообращения – на такие вызовы приходится более 75% всех вызовов. Сейчас на то, чтобы доставить человека в медицинское учреждение, уходит в среднем 113 минут, а еще в 2014 году этот показатель равнялся 200 минутам.