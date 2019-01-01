Спасатели пытались спасти иномарку в Пушкинском районе, но не успели. Hyundai Solaris сгорел “дотла”

Информация о пожаре в диспетчерскую службу поступила в 20:18. Об этом сообщает МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Звонивший сообщил, что в Пушкинском районе Петербурга, возле одного из домов по улице Удаловская горит автомобиль марки Hyundai Solaris.





На место происшествия и для ликвидации пожара выехали две единицы техники и 10 огнеборцев. Пожар удалось ликвидировать в 20:48. В результате пожара, сообщают в МЧС, сгорели все сгораемое частей автомобиля.