В Санкт-Петербурге планируют сделать больше официальных праздников

Так, например, хотят начать поздравлять работников ЖКХ – они, возможно, будут отмечать профессиональный праздник в третье воскресенье марта. В мае также может увеличиться количество официальных праздников – 21 мая будут чествовать полярников, а 26 мая – российских предпринимателей.



В Смольном не забыли также о Дне работника торговли, который хотят отмечать в четвертую субботу июля. Пятый праздник, выдвинутый на рассмотрении, это День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Теплые слова специалисту смогут принимать в последнее воскресенье октября, говорится в «Фонтанке».