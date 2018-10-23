В России могут запретить “недолитр” молока и “девяток” яиц

С инициативой о введении единого стандарта для продуктов выступил на заседании Госдумы РФ глава комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дегтярева.





Дегтярев в письменном обращении предложил главе Минпромторга Денису Мантурову ввести единый стандарт фасовки продуктов. Причиной обращения стала информация о повышении цен на продукты в декабре, а также резонансная фотография “девятка” яиц.





“Недолитр” молока и “девяток” яиц, по словам Дегтярева, это обман. Производители выпускают продукцию с постоянным недовесом, а обозначают на упаковке совершенно другую.





Стандарт должен коснуться фасовки яиц, молока и крупы.