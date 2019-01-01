Из-за коммунальной аварии затоплена улица Орджоникидзе



Также известно, что в результате коммунальной аварии пострадали два автомобиля, говорится в сообщении «Теплосети». На видео с места происшествия видно, как все вокруг окутано паром.





Они прибыли на место происшествия незамедлительно и сейчас занимаются поиском проблемного участка, который придется либо починить, либо заменить. Оперативная бригада считает, что сможет справиться с проблемой примерно за 13 часов. На это время домам на улице Орджоникидзе придется остаться без горячей воды и отопления. Эксперты попросили напомнить петербуржцам, что никогда не стоит приближаться к воде при прорыве трубы, так как это чревато последствиями.