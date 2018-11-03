“Ашан” выступил против пункта раздельного сбора отходов на Боровой. Активисты закрывают точку 20 января

Информация о том, что пункт сбора вторичных ресурсов у магазина “Ашан” на улице Боровой 47 прекращает работу появилась в группе “Точка сбора. Сеть раздельного сбора отходов”. Активисты сообщают, что конфликт с магазином “Ашан” начался в октябре 2018 года и продолжился в 2019 году.





“К сожалению, переговоры не увенчались успехом. В том числе, потому что руководство магазина настаивает на переносе пункта на другое место, расположенное прямо на выезде с парковки магазина на Обводный канал”, - сообщают активисты.





Новое место, которое предложило руководство сетевого магазина, является опасным для всех желающих сдать отходы, отмечают участники движения.





“Постоянно въезжающие и выезжающие с парковки машины создадут не только неудобства, но и реальную опасность происшествий – посетители пункта окажутся на пути автомобилей”, - отмечают в группе “Точка сбора. Сеть раздельного сбора отходов”

Также всех участников группы уверяют, что в скором времени будет найдено новое место для размещения пункта.