Петербургский суд временно вернул аккредитацию факультету ИТМО

На время судебных тяжб было решено ее вернуть, но на время. Факультет среднего профессионального образования «Информатика и вычислительная техника» не получил одобрения из-за отсутствия полосы препятствий на стадионе, который арендовал вуз для занятий физкультурой своих студентов. Из-за этого многие учащиеся оказались в затруднительном положении – им предложили перевестись в другой университет, но такая альтернатива мало кого удовлетворила, говорится в ТАСС.