Смольный принял решение о повышении прожитого минимум почти на 34 рубля



Считается, что ребенку достаточно всего 19 783 рубля, что на 29 рублей выше предыдущего показателя, говорится в проекте постановления правительства о величине прожиточного минимума в Петербурге за IV квартал 2018 года. Сейчас документ находится на экспертизе.

Напоминаем, что в мае эксперты говорили о росте прожиточного минимума в России более, чем на два с половиной процента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Считается, что ребенку достаточно всего 19 783 рубля, что на 29 рублей выше предыдущего показателя, говорится в проекте постановления правительства о величине прожиточного минимума в Петербурге за IV квартал 2018 года. Сейчас документ находится на экспертизе.

Так, для трудоспособного населения он установлен в размере 12 118 рублей, что на 39 рублей больше, чем раньше. Если говорить про пенсионеров, то для них прожиточный минимум увеличился с 8954 рублей до 8981 – получается, что всего на 27 рублей.