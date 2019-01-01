Сотрудники ГИМС и водолазы на крещенские купания будут дежурить у 25 иорданей в Петербурге

МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечают, что список может быть сокращен или дополнен новыми. Все зависит от погодных условий в Петербурге.





В преддверии праздника сотрудники МЧС провели комплекс подготовительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность желающих совершить обряд омовения, отмечают в ведомстве. Около каждой купели в праздник будут дежурить пожарно-спасательные подразделения, сотрудники ГИМС и водолазы. Пока известно про 25 мест для обустройства иорданей.





Конечный список будет сформирован 18 января, накануне праздника. Спасатели также напоминают о правила безопасности во время крещенских купаний и призывают горожан воздержаться от употребления алкогольных напитков.