Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о погоде в Крещение



К слову, обычно в этот период термометры показывали отметку в минус 20 градусов – такой непогоды ждать не приходится, говорится в «Комсомольской правде».

Напоминаем, что сейчас в Санкт-Петербурге временная оттепель – иногда температура поднимается до ноля, но вскоре наступят похолодания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что погода во вторник 15 января в Санкт-Петербурге: на улице пасмурно, снег и небольшой минус. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) К слову, обычно в этот период термометры показывали отметку в минус 20 градусов – такой непогоды ждать не приходится, говорится в «Комсомольской правде».

Праздники в январе медленно, но верно подходят к концу. Одним из главных праздников для верующих россиян является день Крещения Господне. Он отмечается 18 января – многие отправятся окунаться в воду. Колесов считает, что днем температура воздуха составит минус пять градусов, а вот ближе к ночи опустится до минус 10.