Спасатели ликвидировали пожар в автосервисе Красногвардейского района 40 минут

Сотрудники МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о завершении ликвидации пожара в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о пожаре в доме 1 по Екатерининскому проспекту поступило около 19:00.





На место ликвидации выехало 5 единиц специальной техники и 25 спасателей. Горело двухэтажное здание. Очаг возгорания находился на первом этаже помещения. Пламя распространилось на 100 метров квадратных.





Ликвидировали пожар около 40 минут и завершили в 19:40, сообщают в МЧС.