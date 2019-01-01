Мать погибшего новобранца обратилась в СКР с просьбой разобраться в причинах смерти сына



Есть несколько предположений, как такое могло произойти. Эксперты считают, что не стоит сразу винить врачей. Так, юрист организации «Солдатские матери» рассказал, что иногда новобранцев заставляют просыпаться в три часа ночи для чистки снега, говорится в «Форпостом».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что госпитализацией пенсионера завершилось ДТП в Выборгском районе. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Известно, что 20-летний Сергей успел отслужить только месяц. По непонятной причине он заболел, после чего его клали то в одну, то в другую больницу. Врачи настойчиво лечили его от гайморита и спустя какое-то время молодой человек скончался. Специалистам удалось установить, от чего наступила смерть. Петербурженка отправилась в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться в обстоятельствах дела.