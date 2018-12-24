На Екатерининском проспекте спасатели тушат крупный пожар в автосервисе (ФОТО)

Информацию о пожаре также разметили очевидцы происшествия в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. По словам очевидцев, пожар произошел на проспекте Энергетиков.





Позже МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердило информацию о пожаре. Как сообщают спасатели, возгорание произошло в доме 1 по Екатерининскому проспекту в Красногвардейском районе. Горит двухэтажное здание автосервиса.



Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com (скрин видео)



и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com (скрин видео)

Пожар ликвидируют на первом этаже помещения. На месте работают 5 единиц техники и 25 спасателей.