За строительство развязки ЗСД с новым шоссе возьмется ПО «Возрождение»



Известно, что все документы должны будут подготовить уже к началу осени 2019 года. Работы планируют завершить к концу ноября, говорится на сайте госзакупок. Есть мнение, что развязка позволит проще попадать на Приморское шоссе и, соответственно, в Курортный район.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что проехать со скидкой по ЗДС можно будет в любой сезон. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) Известно, что все документы должны будут подготовить уже к началу осени 2019 года. Работы планируют завершить к концу ноября, говорится на сайте госзакупок. Есть мнение, что развязка позволит проще попадать на Приморское шоссе и, соответственно, в Курортный район.

Победителем аукциона стала единственная поданная заявка от АО «ПО Возрождение». Его объявили сегодня, 15 января. За свою работу подрядчик просит 807 миллионов рублей, при том, что предлагали сумму на 40 миллионов больше. Перед компанией сейчас стоит множество задач – от реконструкции до благоустройства территории.