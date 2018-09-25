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Суд в Петербурге прекратил дело об экстремизме за пост с политическими карикатурами и анекдотом "ВКонтакте"

20:01
Тэги: суд, обвинение, экстремизм, вконтакте
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Тэги: суд, обвинение, экстремизм, вконтакте



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