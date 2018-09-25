Суд в Петербурге прекратил дело об экстремизме за пост с политическими карикатурами и анекдотом "ВКонтакте"

Невский районный суд Петербурга принял решение о прекращении уголовного дела в отношении петербуржца Эдуарда Никитина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram-канале.





Ранее сообщалось, что следствие просит направить жителя Петербурга на принудительное лечение за размещенную в 2015 году политическую карикатуру и анекдот.





Отмечается, что уголовное дело прекращено в связи с изданием нового закона, улучшающего положение подсудимого. Обвинительный приговор может быть назначен только в случае, если подсудимый совершал аналогические деяния в течение одного года.