Владелец «Евразии» планирует расширять сеть в Санкт-Петербурге

Кроме «Евразии» Фурсову принадлежат еще несколько заведений – «Чабрец», «Стейк давай», и «Вместе». На этом бизнесмен не хочет останавливаться – в 2019 году он хочет открыть восемь новых ресторанов в Санкт-Петербурге, а также шесть фитнес-клубов Fitness House по всей России, говорится в РБК.





Фурсов заявил, что ищет помещения на как минимум 500 квадратных метров. Кроме открытия новых точек сети, он считает необходимым заняться и теми, которые не приносят хорошего дохода. В разговоре с РБК Фурсов посетовал на низкую платежеспособность населения, из-за чего некоторые рестораны приходится закрывать.







