На железнодорожной платформе “Детскосельская” грузовой поезд сбил 12-летнего мальчика

О произошедшем Gazeta.SPb сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному Федеральному округу.





Сообщается, что школьники перебегал железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора и был сбит грузовым поездом.





Позже стало известно, что погибшим оказался житель поселка Славянка. В настоящее время транспортными полицейскими по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.