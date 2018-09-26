|
Сегодня
15 января, вторник
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Церковь святого Серафима Саровского стала памятником регионального значения
19:44
Тэги: кгиоп, церковь, песочный, объекты культурного наследия
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Петербургский суд временно вернул аккредитацию факультету ИТМО
- Смольный принял решение о повышении прожитого минимум почти на 34 рубля
- Сотрудники ГИМС и водолазы на крещенские купания будут дежурить у 25 иорданей в Петербурге
- Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о погоде в Крещение
- Спасатели ликвидировали пожар в автосервисе Красногвардейского района 40 минут
- Мать погибшего новобранца обратилась в СКР с просьбой разобраться в причинах смерти сына
- На Екатерининском проспекте спасатели тушат крупный пожар в автосервисе (ФОТО)
- За строительство развязки ЗСД с новым шоссе возьмется ПО «Возрождение»
- Суд в Петербурге прекратил дело об экстремизме за пост с политическими карикатурами и анекдотом "ВКонтакте"
- Владелец «Евразии» планирует расширять сеть в Санкт-Петербурге
- На железнодорожной платформе “Детскосельская” грузовой поезд сбил 12-летнего мальчика
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
17 декабря 2018
24 октября 2018
26 сентября 2018
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.