Церковь святого Серафима Саровского стала памятником регионального значения



Известно, что церковь достроили к 1904 году в честь святого императора Николая II. У храма необычный стиль – его украшают колокольни и проемы, которые характерны больше для каменных построек. Долгое время церковь использовалась не по назначению, а как склад, но уже в начале 20 века его признали объектом культурного наследия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петергофская усадьба Беллей включена в список региональных культурных памятников. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) Известно, что церковь достроили к 1904 году в честь святого императора Николая II. У храма необычный стиль – его украшают колокольни и проемы, которые характерны больше для каменных построек. Долгое время церковь использовалась не по назначению, а как склад, но уже в начале 20 века его признали объектом культурного наследия.

Объект находится в поселке Песочный. Наконец храм включен в реестр как один из объектов культурного наследия регионального значения, теперь его будет защищать государство, говорится в сообщении КГИОП.