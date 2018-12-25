Беглов не согласился со «Справедливой России» в вопросе о застройке «Детскосельского»

«Справедливая Россия» считает, что земли «Детскосельского» сельскохозяйственного предприятия не нужно застраивать жилыми домами. Известно, что речь идет о территории в 256 гектаров. Партия направила письмо Александру Беглову, в котором просили его вмешаться в судьбу объекта. Наконец глава города отреагировал, заявив, что передача под застройку состоится согласно с законными требованиями.





Представители партии заявили, что не собираются останавливаться. Они хотят внести поправки в законодательство, чтобы стало возможным отменить стройку, говорится в «Невских новостях».







