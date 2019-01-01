Сотрудники “Победы” могут понести административную ответственность за отказ сотрудничать с пограничной службой

Пограничное управление федеральной службы безопасности РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что проверки лоукостера “Победа” не выходят за рамки закона.





Так, сообщают в ведомстве, в Пулково участились случаи отказа членами экипажей авиакомпании “Победа” от предоставления сотрудникам подразделения пограничного контроля для осмотра ряда помещений и технологических отсеков в салоне воздушных судов, которые следуют международным маршрутом.





Отмечается, что сотрудники подразделений пограничных органов имеют право проверять необходимые документы у лиц и документы транспортных средств согласно действующему закону.





В случае несоблюдения правил и за неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего сотрудник авиакомпании могут понести административную ответственность.