Госпитализацией пенсионера завершилось ДТП в Выборгском районе

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 января около 13:30 на 111 километре трассы Зеленогорск - Приморск - Выборг. Об этом пишет “News47”.





В результате столкновения автомобиля Mitsubishi и водителя машины "Нива" пострадало два человека. Водителем иномарки оказалась женщина 32 лет, а за рулем отечественного автомобиля был пенсионер 70 лет. Об водителя с тяжелыми травмами были госпитализированы сотрудниками скорой помощи.