Несовершеннолетние безбилетники смогут доехать до пункта назначения, но попадут в “конфликтную книгу”

Согласно информации, предоставленной Gazeta.SPb аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, новая памятка предполагает единый регламент работы кондукторов в спорных ситуациях.





Под спорными подразумеваются те случаи, когда у несовершеннолетних истек срок действия или по каким-то причинам не считывается регистрирующим устройством проездной билет или он забыл ученический и не смог предъявить его по требованию. Безбилетники смогут доехать до пункта назначения.





Однако вся информация будет заносится в “конфликтную книгу”, также кондукторы “Пассажиравтотранса” и “Горэлектротранса” должны будут незамедлительно сообщать о конфликтных ситуациях в диспетчерскую службу



