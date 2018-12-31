Маркизио: «Удивлен тому, как Петербург изменился зимой. Никогда не видел столько снега»





«Я прилетел в Петербург только вчера и был очень сильно удивлен тому, как город изменился зимой. Никогда не видел столько снега, все вокруг замерзло, это просто какое-то волшебство!», - рассказал футболист, сообщает Sports.ru.





Отметим, что футболист недавно вернулся из отпуска и отправился с командой на сборы в Катар.«Сине-бело-голубые» будут тренироваться в Катаре до 28 января и примут участие в Кубке «Матч Премьер». «Зенит» сыграет с «Локомотивом», «Ростовом» и «Спартаком».



Ранее сообщалось о том, что вр Ранее сообщалось о том, что вр атарь «Зенита» Лодыгин намерен продолжить карьеру в Англии.(Майя Брик,Gazeta.SPb)

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизиорассказал, какое впечатления на него произвел зимний Петербург после возвращения из отпуска.