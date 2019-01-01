СКА объявил состав на матч с «Нефтехимиком»

В первую пятерку вошли: Карпов, Дацюк, Плотников, Гавриков, Рундблад.

Во второй сыграют: Кузьменко, Бывальцев, Дергачев, Зубарев, Земченок.

В составе третьей пятерки — Гусев, Прохоркин, Якупов, Белов, Зуб.

В последней — Тихонов, Каблуков, Кетов, Семин, Морозов.





Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Хелльберг. Шестеркин в запасе.





СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 78 очков. «Нефтехимик» находится на 11-ом месте на «Востоке» с 38 очками.





Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19.30 по московскому времени.















Фото: ХК СКА









