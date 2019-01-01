На станции “Проспект Ветеранов” пассажир потерял равновесие и упал на рельсы

Происшествие случилось в петербургской подземке 15 января около 17 часов. Об этом сообщает “Фонтанка.ру” со ссылкой на очевидцев события.





Движение поездов юге Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитен было приостановлено на 20 минут.





Как сообщили очевидцы, машинист по громкой связи объяснил пассажирам, что “придётся постоять”. Речь шла про ожидание в тоннеле.





Как пояснили позже в ГУП “Метрополитен”, на пути упал молодой человек. Помощь скорой помощи ему не потребовалась. После падения молодой человек только хромал.