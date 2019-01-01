Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Шахтах возросло до четырех человек

Таким образом, число погибших при взрыве увеличилось до четырех.

Судьба еще одного человека остается неизвестной.



Напомним, утром около 6.18 бытовой газ взорвался в доме №16 на улице Хабарова - в квартире № 30. В результате взрыва обрушились два этажа. Из - под завалов спасатели достали живыми семь человек, среди которых были ребенок с матерью. Пять человек доставлены в больницу.



Основной версией взрыва считаются нарушения при эксплуатации газового оборудования.



Отметим, что за последнее время это второе по счету происшествие такого рода. В канун Нового года, 31 декабря взрыв газа произошел в Магнитогорске, в результате которого погибли 39 человек.