Проверки пограничной службы могут заставить “Победу” отказаться от международных рейсов из Пулково

Заблокированные кухонные отсеки Лоукостер “Победа” использовал с самого начала. Это позволяет оптимизировать время уборки и досмотра самолета для обеспечения короткого разворота рейса. Проверки данных помещений начались в январе 2019 года. Об этом пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на источник, близкий к компании.





Официального заявления от компании пока не поступало, но там подтвердили, что если проверки продолжаться, то рассмотрят возможность прекращения полетов за рубеж из Пулково.





Отмечается, что ранее такие проверки не проводились и начались только с января 2019 года.