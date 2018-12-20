В январе петербуржцы смогут найти на небе “кровавую” Луну

Лунное затмение с необычным оттенком жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать 21 января, сообщает “Российская газета”.





Природное явление можно будет наблюдать в этот день с 07:41 до 08:44 часов. Обычное лунное затмение приобретает необычный “кровавый” цвет в случае, если во время полной фазы затмения небесное тело окрашивается в ярко-оранжевый или медно-красный.





Синоптики прогнозируют, если погодные условия в области и Петербурге будут хорошими, то жители и гости смогут рассмотреть затмение.