Суд прекратил уголовное преследование жителя Петербурга, которого обвиняли в экстремизме за карикатуру и анекдот

Невский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Эдуарда Никитина, который обвинялся по статье «Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства», сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.





Напомним, в декабря прошлого года в отношении Никитина завели дело за карикатуру о «холодных ватниках» и анекдот про выборы. Ему хотели назначить принудительное лечение.





«Суд уголовное дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Никитина прекратил на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления (запрещенного уголовным законом общественно-опасного деяния), прекратив в отношении него уголовное преследование», - уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.