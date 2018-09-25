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Суд прекратил уголовное преследование жителя Петербурга, которого обвиняли в экстремизме за карикатуру и анекдот
18:03
Тэги: эдуард никитин, экстремизм, суд
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