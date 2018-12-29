За ремонт мостов, путепроводов и тоннелей Петербурга будет отвечать “Мостотрест”

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщил о том, что с 2019 года СПб ГБУ "Мостотрест" будет отвечать за капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений Санкт-Петербурга. В этот перечень входят мосты, путепроводы, тоннели и другие городские сооружения.





До “Мостотреста” за это отвечал СПб ГКУ “Дирекция транспортного строительства”.





Согласно адресной программе города, капитальный ремонт планируют осуществить на 10 объектах. В том числе на набережной реки Ждановки и Банковском мосту.





В этом году капитальный ремонт также ждет Зеленый мост, 1-й Елагин мост, Большой Конюшенный мост, Торговый мост, участки набережных рек Фонтанки и Мойки.