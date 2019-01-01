Суд не поддержал "Театр песни" в споре с властями Петербурга о предоставлении участка земли

"В иске отказать полностью", - говорится в сообщении.





Ранее компания "Театр песни" собиралась построить учреждение культуры в устье реки Смоленки, однако власти Петербурга отказались предоставить земельный участок, после чего компания подала в суд.



Проект был задуман еще в 2008 году. Решение о строительстве в устье реки Смоленки театра песни Аллы Пугачевой было подписано еще при Валентине Матвиенко буквально за несколько дней до того, как она оставила пост губернатора города. Правда, сама Алла Пугачева потом вышла из его состава. Собственниками ООО «Театр песни» являются Кристина Орбакайте и Евгений Финкельштейн.





Проект предусматривал создание многофункционального комплекса, включая новый современный концертный зал 12 тыс. мест, продюсерскую и промоутерскую школу, бизнес-центр и студию звукозаписи.





Ранее сообщалось о том, что д епутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник обратился к градоначальнику Георгию Полтавченко с просьбой отказаться от строительства «Театра песни» в устье реки Смоленки. (Майя Брик,Gazeta.SPb)

Арбитражный суд Петербурга и Ленбласти отклонил иск компании «Театр песни» к комитету по инвестициям Смольного о предоставлении участка земли в устье реки Смоленки под строительство, сообщается в картотеке арбитражных дел.