11 тысяч тонн труб планирует поставить Ижорский трубный завод для европейского газопровода “Польша – Словакия”

Газопровод “Польша-Словакия” станет частью европейского газового коридора “Север-Юг”. Ижорский трубный завод произведет и поставит свыше 11 тысяч тонн труб. Об этом Gazeta.SPb сообщили на предприятии.





Трубы, которые произведет и поставит Ижорский завод будут диаметром 1016 мм и длиной 18 метров. Поставлять заказчику трубы планируют автомобильным, морским и железнодорожным транспортом.





Такая транспортировка позволит доставить все материалы заказчику в сохранности, отмечают на предприятие. Всю партию предприятие планирует поставить заказчику к концу первого квартала 2019 года.