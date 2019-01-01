ГАТИ может оштрафовать “Центр занятости населения” за плохую уборку снега

За прошедшие сутки Государственная административно-техническая инспекция провела осмотр территорий Петербурга и дала оценку качеству уборки снега, наледи с крыш и фасадов нежилых зданий и прилегающих к ним территорий, а также объектов улично-дорожной сети. Об этом сообщает ГАТИ.





За 14 января сотрудники инспекции проверили 130 объектов. Из них 114 кровель нежилых зданий, 16 территорий. В ходе проверки были выявлены нарушения на 20 кровлях нежилых зданий и 6 территориях.