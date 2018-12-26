Начальник ОГИБДД в Кронштадте привлечен к ответственности из-за бездействия за нарушения ПДД





В ходе проверки были обнаружены систематические нарушения правил парковки автомобилей, многочисленные факты парковки транспортных средств в местах, отведенных для стоянки транспортных средств инвалидов, без опознавательных знаков «Инвалид».



Руководитель ОГИБДД ОМВД России по Кронштадтскому району Петербурга привлечён к дисциплинарной ответственности.



Ранее сообщалось о том Ранее сообщалось о том , что бывшие сотрудницы Волховского О МВД обвиняются в многомиллионном хищении бюджетных средств.(Майя Брик,Gazeta.SPb)

Прокуратура провела проверку соблюдения сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Кронштадтскому району законодательства о безопасности дорожного движения, об административных правонарушениях и о социальной защите инвалидов, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.