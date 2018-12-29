Лотерейные 500 млн рублей так и не нашли петербуржца. В “Столото” просят проверить свои билеты еще раз

Первый победитель новогоднего тиража “Русское лото” объявился спустя две недели, сообщают в “Столото”. Им стал житель Екатеринбурга. Второй обладатель 500 млн рублей из Петербурга пока не нашелся.





Жителям Санкт-Петербурга советуют еще раз проверить свои билеты.





Победителем из Свердловской области оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко. Получать призовые деньги миллионер приехал со своей супругой. О своей победе Мирошниченко узнал только 5 января.





Результаты тиражей опубликованы на сайте лотерейного супермаркета “Столото”. Также необходимую информацию можно уточнить по телефону +7 499 270-27-27.



