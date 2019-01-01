ФАС Петербурга обнаружила «снежный сговор» на восемь млрд рублей

Организации подозреваются в заключении картельного соглашения на торгах по содержанию дорог, в том числе вывоз снега.



Общая сумма контрактов составила более 8,2 млрд рублей.





При изучении торгов антимонопольщики обратили внимание на то, что в ходе 13 аукционов снижение начальной (максимальной) цены контракта составило 0,5%, а организации подавали идентичные ценовые предложения.