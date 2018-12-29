От 5 тысяч кубометров снега дорожники избавили Петербург за ночь

С 14 на 15 января из центра Санкт-Петербурга было вывезено порядка 5 тысяч кубометров снежных масс. Об этом сообщают в администрации Петербурга. На дорогах и улицах города работало более 120 единиц специальной техники и порядка 60 человек.





Центральные улицы города - Невский проспект и территорию возле храма Спаса на Крови очистили от снежных завалов на 90%. Почти полностью очищена улица Правды и Суворовский проспект от 9-ой Советской.





В свою очередь набережные Смольная, Синопская и Воскресенская разгрузили от снега всего на 50%.





Специалисты продолжают уборку на Малой Конюшенной улице и Набережной канала Грибоедова.