Житель Гатчины соблазнил школьницу из Петербурга

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в полицию обратилась 46-летняя женщина и рассказала о том, что 21-летний молодой человек в ноябре прошлого года неоднократно вступал в интимную связь с ее 15-летней дочерью.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



