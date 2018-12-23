Страховая компания ждет петербуржцев, пострадавших от прорыва трубы на Шуваловском

Для получения страховых выплат петербуржцам необходимо с удостоверением личности и документами, подтверждающими повреждение имущества обратиться в страховую компанию “СОГАЗ”. Об этом сообщает “Мойка78” со ссылкой на предприятие.





Петербуржцы могут обратиться в любой ближайший офис страховой компании с соответствующими документами.





Напомним, что коммунальная авария у дома 59 по Шуваловскому проспект произошла 14 января. Из-за прорыва трубы жители дома не могли выйти на улицу, фонтан кипятка был такой силы, что доставал до верхних этажей. Также пострадали припаркованные рядом машины, у некоторых автомобилей были разбиты стекла.