Петербургский гололед принес жительнице закрытый перелом

Больше тысячи петербуржцев обратились в скорую помощь из-за травм, полученных на улице в связи с непогодой и плохой уборкой снега. Так, 15 января, в больнице на Будапештской улице была доставлена женщина 48 лет. Об этом сообщает Ан “Оперативное прикрытие”.





Врачи городского медицинского учреждения зафиксировали у петербурженки осложненный закрытый перелом правого предплечья и смещение костей.





По предварительным данным, такие травмы женщина получила в результате падения на улице. Сотрудники полиции Фрунзенского района уточняют место происшествия и обстоятельства.